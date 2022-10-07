У Лимані знайдено вже близько 200 тіл і нову братську могилу

У Лимані та Святогірську розпочали ексгумацію та перезахоронення загиблих і померлих під час окупації. Ще одна братська могила містить невстановлену кількість жертв. Очікується ексгумація тіл. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

«У Лимані наразі відомо про два поховання. Одне з них налічує близько двох сотень могил. За попередньою інформацією, це – одиночні могили, де поховані цивільні.

На іншій ділянці – братська могила, у якій, за оперативними даними, можуть бути як військові, так і цивільні. Точну кількість людей, що у братській могилі ще доведеться встановити. Зараз правоохоронці досліджують ці місця і невдовзі приступлять до процесу ексгумації», – повідомив Павло Кириленко.

Водночас посадовець закликав утриматися від коментарів стосовно кількості захоронених людей та причин їхньої смерті до остаточних висновків експертів.

«У Святогірську міському кладовищі перезахоронили 21 тіло – цивільні, загиблі в окупації.

Поки тривали бої за Святогірськ та окупація, загиблих закопували на вулицях і подвір’ях.

Усі тіла з числа перезахоронених сьогодні, ідентифіковані та належним чином предані землі. Хай спочивають з миром – рашисти будуть покарані за кожне зруйноване, понівечене і забране ними людське життя», – зазначив Павло Кириленко.

Як відомо, пізно ввечері 1 жовтня Генеральний штаб ЗСУ опублікував відео із українськими захисниками, яким офіційно підтвердив звільнення Лиману від окупантів.

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