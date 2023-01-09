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Прем’єр Чехії підписав танк, який передають Україні

Андрій Котенський

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Прем’єр Чехії Петр Фіала особисто «підписав» танк Т-72, який Чехія передає для потреб українських військових. Про це Петр Фіала повідомив у своєму Twitter.

«Я написав короткий звернення для відважних українських захисників на танку Т-72, який поїде в Україну. Вірю, що українці переможуть у боротьбі з російським агресором», – підписав світлину Петр Фіала.

Як відомо, найбільший контракт, над яким працює чеська Excalibur Army – постачання Україні модернізованих танків Т-72, яке фінансують США та Нідерланди.

Парламент Чехії також погодив навчання українських військових у країні. До цього у країні російський режим визнали терористичним.

10 листопада стало відомо, що «Укроборонпром» із чехами створює спільний оборонний кластер. Що це означає.

Також Чехія отримає від США вісім вертольотів, замість наданих Україні.

Восени громадська ініціатива у Чехії за місяць зібрала понад 1 млн євро на купівлю модернізованого Т-72 для України, танк назвали Томашем, на честь першого президента Чехословаччини Томаша Масарика.

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