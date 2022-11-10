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«Укроборонпром» із чехами створює спільний оборонний кластер. Що це означає

Наталя Дуляба

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Держконцерн «Укроборонпром» разом із представниками Міноборони Чеської Республіки засновують спільний оборонний кластер. Про це йдеться у заяві держустанови у Facecook.

Так, 9 листопада «Укроборонпром» та Міжурядова агенція оборонної співпраці (AMOS) при Міністерстві оборони Чеської Республіки підписали угоду про створення спільного оборонного кластеру.

Це вдалося зробити завдяки досягнутим домовленостям між президентом України Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Чеської Республіки Петром Фіалою.

«Створення оборонного кластеру передбачає виробництво військової техніки, збільшення обсягів виробництва боєприпасів різних калібрів (як на наявних потужностях, так і на новостворених у безпечних місцях), розбудову сервісних хабів з обслуговування та ремонту ОВТ, а також співпрацю у сфері високих технологій, зокрема, створення спільних науково-дослідних центрів», – пояснюють в «Укроборонпромі».

До оборонної співпраці залучатимуть провідні українські та чеські оборонні підприємства, а також міжнародних фінансових донорів.

«Чеська Республіка стане надійним промисловим тилом для української оборони та усього оборонно-промислового комплексу», – відзначив заступник міністра оборони Чеської Республіки Томаш Копечний.

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