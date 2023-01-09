Папа Римський назвав війну в Україні, «злочином проти Бога і людства»

Папа Римський Франциск у понеділок заявив, що війни, подібні до війни в Україні, де цивільні території зазнають, як він назвав, безладного знищення, є «злочином проти Бога та людства». Про це, як пише Європейська правда, повідомляє Reuters.

Франциск зробив свої зауваження у своїй щорічній промові перед дипломатами, акредитованими у Ватикані, з оглядом ситуації у світі, який став неофіційно відомим як його звернення «про стан світу».

Франциск говорив про «війну в Україні, з її слідами смерті та руйнування, з її нападами на цивільну інфраструктуру, які спричиняють загибель не лише від обстрілів та актів насильства, але також від голоду та холоду».

Він процитував конституцію Ватикану, сказавши, що «будь-який акт війни, спрямований на невибіркове знищення цілих міст або величезних територій з їхніми мешканцями, є злочином проти Бога та людства, який заслуговує твердого та однозначного засудження».

Згадавши про кубинську ракетну кризу 1962 року, він сказав: «На жаль, сьогодні також посилюється ядерна загроза, і світ знову відчуває страх і страждання».

Він повторив свій заклик до повної заборони ядерної зброї, заявивши, що навіть володіння нею з міркувань стримування є «аморальним».

Нагадаємо, Папа Римський Франциск у різдвяному посланні закликав тих, хто має владу, змусити зброю замовкнути і покласти край війні в Україні.

Як відомо, лише у листопаді Папа Римський Фрациск назвав українців народом-мучеником через російську агресію і визнав, що Росія напала на Україну.

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