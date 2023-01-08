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Українці ліквідували три ворожі гелікоптери за добу

Ольга Денисяка

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Українська авіація 8 січня завдала 10 ударів по районах зосередження ворога, а також 2 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Також наші захисники збили три ворожих безпілотних літальних апарати, ймовірно типу «Орлан», та три гелікоптери: по одному Мі-24 та Ка-52, а тип ще одного – уточнюється.

В свою чергу, підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили два райони зосередження живої сили та склад пально-мастильних матеріалів окупантів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 8 січня бійці повітряного командування «Центр» збили ворожий гелікоптер (ймовірно Ка-52) та безпілотник «Орлан-10».

Окрім того, за даними очільника Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, вдень 8 січня військові з повітряного командування «Схід» знищили у небі над областю ворожий безпілотник-розвідник.

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