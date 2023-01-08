Українські військові збили російський вертоліт та БПЛА

8 січня бійці повітряного командування «Центр» збили ворожий гелікоптер (ймовірно Ка-52) та безпілотник «Орлан-10». Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.
«Сьогодні, 8 січня 2023 року, воїни ЗРК С-300В1 повітряного командування “Центр” з 11:00 до 14:00 на східному напрямку знищили ворожий гелікоптер ймовірно Ка-52 та БПЛА Орлан-10, який намагався здійснити розвідку наших позицій», – йдеться у повідомленні.
Окрім того, за даними очільника Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, вдень 8 січня військові з повітряного командування «Схід» знищили у небі над областю ворожий безпілотник-розвідник.
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Ольга Денисяка