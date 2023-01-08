ОСТАННІ НОВИНИ

Українські військові збили російський вертоліт та БПЛА

Ольга Денисяка

|

8 січня бійці повітряного командування «Центр» збили ворожий гелікоптер (ймовірно Ка-52) та безпілотник «Орлан-10». Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

«Сьогодні, 8 січня 2023 року, воїни ЗРК С-300В1 повітряного командування “Центр” з 11:00 до 14:00 на східному напрямку знищили ворожий гелікоптер ймовірно Ка-52 та БПЛА Орлан-10, який намагався здійснити розвідку наших позицій», – йдеться у повідомленні.

Окрім того, за даними очільника Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, вдень 8 січня військові з повітряного командування «Схід» знищили у небі над областю ворожий безпілотник-розвідник.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Озера розбрату
Наталя ДУЛЯБА
Озера розбрату

У Львові розгорівся скандал довкола чистки озер у Снопківському парку. Місцеві мешканці скаржаться на утворення суцільни...

Де можна поколядувати. Анонс січневих концертів у Львові
Омелян ШЕВЧУК
Де можна поколядувати. Анонс січневих концертів у Львові

У Львові впродовж місяця заплановано багато цікавих подій на різдвяну тематику. Про це повідомляють організатори подій у...

УПЦ МП воює із «сатанинською церквою» і «свинячими мордами 95 кварталу»
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
УПЦ МП воює із «сатанинською церквою» і «свинячими мордами 95 кварталу»

Український боксер Василь Ломаченко опублікував скандальне відео проповіді митрополита Лонгина УПЦ московського патріарх...

ТОП-100 українських пісень 2022 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2022 року

Не квотами єдиними. Відкрите вторгнення рашистів в Україну стало черговим каталізатором до творення нових українських пі...

всі статті
Львівський портал