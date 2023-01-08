Українські військові збили російський вертоліт та БПЛА

8 січня бійці повітряного командування «Центр» збили ворожий гелікоптер (ймовірно Ка-52) та безпілотник «Орлан-10». Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

«Сьогодні, 8 січня 2023 року, воїни ЗРК С-300В1 повітряного командування “Центр” з 11:00 до 14:00 на східному напрямку знищили ворожий гелікоптер ймовірно Ка-52 та БПЛА Орлан-10, який намагався здійснити розвідку наших позицій», – йдеться у повідомленні.