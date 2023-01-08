«Помста за Макіївку»: у РФ заявили, що знищили понад 600 українськи бійців, Україна відреагувала

Міноборони РФ заявило про удар по пунктах дислокації українських військових у Краматорську. Нібито там загинули понад 600 бійців. Про це пише російське пропагандистське видання «РИА Новости».

Так, росіяни стверджують, що завдали удару по гуртожитку №28 у Краматорську, де нібито перебували понад 700 українських військових, а також по гуртожитку №47, там були понад 600 бійців. За даними МО РФ було вбито понад 600 військовослужбовців України.

«У відповідь на злочинний удар київського режиму в перші хвилини січня по пункту тимчасової дислокації російських військовослужбовців у населеному пункті Макіївка командуванням об’єднаного угруповання російських військ реалізовано операцію помсти. Протягом минулої доби російськими засобами розвідки було розкрито і достовірно підтверджено за кількома незалежними каналами пункти тимчасової дислокації військовослужбовців ЗСУ в Краматорську», – зазначили у відомстві.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий у коментарі Суспільному спростував інформацію та наголосив, що у Росії немає можливості завдавати високоточних ударів.

«Ця інформація настільки ж відповідає дійсності, як і дані, що вони знищили всі наші HIMARS. Це – інформаційна операція Міноборони РФ у відповідь на успішні дії ЗСУ по ураженню їх великих скупчень особового складу, їх складів, логістики нашими високоточними системами ураження. У них такої можливості немає», – зауважив речник.

Зазначимо, підтвердили неправдивість заяв Міноборони РФ також іноземні журналісти. Репортери британського агентства Reuters перевірили обидва гуртожитки, по яких нібито вдарили росіяни.

За їхніми даними, під час обстрілу ракети влучили не в самі будівлі, тому вони не зазнали значних пошкоджень. Окрім того, на місцях немає ознак того, що там дійсно проживали військові, а також немає жодних ознак тіл чи слідів крові.