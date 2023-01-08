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Львів попрощається з Героєм Павлом Русином

Ольга Денисяка

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9 січня Львів попрощається з Героєм Павлом Русином, який загинув, захищаючи Україну від російських окупантів. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Львів’ян та гостей міста закликають долучитись до міської церемонії прощання та утриматися в цей час від проведення розважальних заходів та святкувань.

Чин похорону розпочнеться об 10:00 у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла, об 10:30 – міська церемонія прощання на площі Ринок. Поховають Героя на Личаківському кладовищі.

Маршрут похоронної процесії: Гарнізонний храм свв. апп. Петра і Павла УГКЦ (вул. Театральна, 11) – пл. Катедральна – пл. Ринок (міська церемонія прощання) – вул. Руська – вул. Підвальна – вул. Володимира Винниченка – пл. Соборна – вул. Пекарська – вул. Шімзерів – вул. Мечникова – Личаківський цвинтар.

Павло Русин (27.01.1992-01.01.2023) Львів’янин.

Навчався у Ліцеї №21 Львівської міської ради. Закінчив Національний університет «Львівська політехніка».  Після завершення навчання проходив строкову військову службу.

У мирний час працював в одному з центрів обслуговування Товариства з обмеженою відповідальністю «Водафон Ентерпрайз Юкрейн» у Львові.

Захоплювався комп’ютерною технікою, активно займався спортом.

Із початком повномасштабного вторгнення російської федерації став на захист Батьківщини від держави-терориста. Боронив суверенітет та територіальну цілісність України у лавах 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила оперативного командування «Захід» Сухопутних військ Збройних сил України.

У Павла залишилася мама.

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