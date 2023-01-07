Зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться вже у січні

Восьма зустріч Контактної групи з питань оборони України (зустріч у форматі «Рамштайн») відбудеться 20 січня 2023 року. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони Німеччини.

Так, міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт мала розмову з главою Пентагону Ллойдом Остіном з приводу восьмої зустрічі Контактної групи та підтримки України її союзниками.

«У рамках підготовки до майбутньої зустрічі у форматі “Рамштайн” 20 січня 2023 року головними темами розмови були поточна військова ситуація в Україні та координація подальшого військового забезпечення оборонної кампанії України», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що наступне засідання у форматі «Рамштайн» щодо збройної підтримки України відбудеться незабаром.

«Ми покладаємо великі надії на нові рішення про оборонну підтримку з боку партнерів. Незабаром відбудеться наступне засідання у форматі «Рамштайн». Воно буде дуже важливим для оголошення нових рішень», – сказав міністр.