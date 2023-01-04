Кулеба анонсував нову зустріч формату «Рамштайн»

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що наступне засідання у форматі «Рамштайн» щодо збройної підтримки України відбудеться незабаром. Про це повідомляє Європейська правда.

«Ми покладаємо великі надії на нові рішення про оборонну підтримку з боку партнерів. Незабаром відбудеться наступне засідання у форматі «Рамштайн». Воно буде дуже важливим для оголошення нових рішень», – сказав міністр.

Кулеба також назвав групи озброєння, яких зараз найбільше потребує українське військо. За його словами, найперше – це системи протиповітряної та протиракетної оборони і боєприпаси до них.

«Тому ми проведемо перемовини не лише про нові батареї Patriot, але і про постачання нових систем NASAMS, IRIS-T, Crotal», – зазначив міністр.

Україна також зацікавлена в додатковому отриманні зенітних установок типу Gepard та Vulcan, переносних зенітно-ракетних комплексів на кшталт Stinger та інших, а також артилерійських снарядів усіх калібрів, підкреслив Кулеба.

Він окремо зауважив, що зараз Україна працює з партнерами для виходу на новий рівень забезпечення збройних сил артилерійськими системами і броньованою технікою всіх типів.

«Навіть діти в Україні просять принести під ялинку леопарда. І розуміємо, що діти думають не лише про іграшкових леопардів. Ми не лише над цим думаємо, а і дуже-дуже багато працюємо. Я казав минулого року і переконаний, що 2023 року ми отримаємо те, що не могли з різних причин отримати у 2022-му. Я можу підтвердити, що так і буде, чекайте на новини», – наголосив міністр.

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