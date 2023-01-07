Під Бахмутом ліквідували російського командира

Українські снайпери-прикордонники під Бахмутом завадили атаці російських окупантів та ліквідували їхнього командира. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Так, прикордонники зупинили просування ворожої піхоти на одному з напрямків біля Бахмута.

«Стрілецький підрозділ окупантів збирався атакувати опорний пункт наших захисників, проте снайпери Держприкордонслужби не дозволили їм цього зробити. Влучними пострілами бійці ліквідували командира та кулеметника. Окупанти, втративши управління підрозділом, побоялися наступати та втекли», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, 6 січня українські захисники відбили атаки в районах 14 населених пунктів на Донеччині та Луганщині.

Українські військові, попри заяви росіян, успішно відбивають атаки окупантів у Соледарі, однак нарізі у місті тривають важкі бої.