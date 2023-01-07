ОСТАННІ НОВИНИ

Під Бахмутом ліквідували російського командира

Анастасія Диняк

|

Українські снайпери-прикордонники під Бахмутом завадили атаці російських окупантів та ліквідували їхнього командира. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Так, прикордонники зупинили просування ворожої піхоти на одному з напрямків біля Бахмута.

«Стрілецький підрозділ окупантів збирався атакувати опорний пункт наших захисників, проте снайпери Держприкордонслужби не дозволили їм цього зробити. Влучними пострілами бійці ліквідували командира та кулеметника. Окупанти, втративши управління підрозділом, побоялися наступати та втекли», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, 6 січня українські захисники відбили атаки в районах 14 населених пунктів на Донеччині та Луганщині.

Українські військові, попри заяви росіян, успішно відбивають атаки окупантів у Соледарі, однак нарізі у місті тривають важкі бої.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Озера розбрату
Наталя ДУЛЯБА
Озера розбрату

У Львові розгорівся скандал довкола чистки озер у Снопківському парку. Місцеві мешканці скаржаться на утворення суцільни...

Де можна поколядувати. Анонс січневих концертів у Львові
Омелян ШЕВЧУК
Де можна поколядувати. Анонс січневих концертів у Львові

У Львові впродовж місяця заплановано багато цікавих подій на різдвяну тематику. Про це повідомляють організатори подій у...

УПЦ МП воює із «сатанинською церквою» і «свинячими мордами 95 кварталу»
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
УПЦ МП воює із «сатанинською церквою» і «свинячими мордами 95 кварталу»

Український боксер Василь Ломаченко опублікував скандальне відео проповіді митрополита Лонгина УПЦ московського патріарх...

ТОП-100 українських пісень 2022 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2022 року

Не квотами єдиними. Відкрите вторгнення рашистів в Україну стало черговим каталізатором до творення нових українських пі...

всі статті
Львівський портал