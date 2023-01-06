Втрати Росії перевищили 110 тисяч військових

За минулу добу російські окупаційні війська в Україні позбулися ще 530 своїх бійців, гелікоптера, вертольота, 16 бойових броньованих машин і 23 танків. Про це йдеться на сторінці Генштабу у Facebook.

Загальні бойові втрати ворога з 24 лютого до ранку 6 січня становлять:

особового складу / personnel ‒ близько 110 250 осіб ліквідовано (+530),

танків / tanks ‒ 3064 одиниці (+23),

бойових броньованих машин / APV ‒ 6124 одиниці (+16),

артилерійських систем / artillery systems – 2059 одиниць (+8),

РСЗВ / MLRS – 431 одиниця (+5),

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 215 одиниць (+0),

літаків / aircraft – 285 одиниць (+1),

гелікоптерів / helicopters – 272 одиниці (+1),

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1844 одиниць (+0),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 723 одиниці (+0),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 16 одиниць (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 4797 одиниць (+38),

спеціальна техніка / special equipment ‒ 182 одиниці (+0).

Всі дані уточнюються.

Зазначимо, що у своїх офіційних зведеннях Генштаб подає узагальнену кількість загиблих російських військових. Натомість поранених окупантів у рази більше.

Нагадаємо, коли втрати Росії у війні проти України наближались до 100 тисяч військових, міністр оборони РФ Сєргей Шойгу заявив, що вони є «рекордно низькими».

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