Втрати Росії перевищили 110 тисяч військових

За минулу добу російські окупаційні війська в Україні позбулися ще 530 своїх бійців, гелікоптера, вертольота, 16 бойових броньованих машин і 23 танків. Про це йдеться на сторінці Генштабу у Facebook.
Загальні бойові втрати ворога з 24 лютого до ранку 6 січня становлять:
- особового складу / personnel ‒ близько 110 250 осіб ліквідовано (+530),
- танків / tanks ‒ 3064 одиниці (+23),
- бойових броньованих машин / APV ‒ 6124 одиниці (+16),
- артилерійських систем / artillery systems – 2059 одиниць (+8),
- РСЗВ / MLRS – 431 одиниця (+5),
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 215 одиниць (+0),
- літаків / aircraft – 285 одиниць (+1),
- гелікоптерів / helicopters – 272 одиниці (+1),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1844 одиниць (+0),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 723 одиниці (+0),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 16 одиниць (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 4797 одиниць (+38),
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 182 одиниці (+0).
Всі дані уточнюються.
Зазначимо, що у своїх офіційних зведеннях Генштаб подає узагальнену кількість загиблих російських військових. Натомість поранених окупантів у рази більше.
Нагадаємо, коли втрати Росії у війні проти України наближались до 100 тисяч військових, міністр оборони РФ Сєргей Шойгу заявив, що вони є «рекордно низькими».
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Наталя Дуляба