Україна отримала додаткове озброєння від Німеччини

Цього тижня Німеччина передала Україні додаткове оснащення і зброю. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Так, Україна отримала від німецького уряду:

20 РСЗВ калібру 70 мм на шасі пікапа й ракети до них

2 броньовані ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer 2* (всього 15)

великовантажний сідловий тягач M1070 Oshkosh (всього 13)

7 гусеничних дистанційно керованих транспортних засобів

63 пікапи (всього 143)

21 електрогенератор (всього 216)

17 вантажівок 8х8 зі змінними системами завантаження (всього 35)

32 мобільні системи обігріву (всього 148)

8 розвідувальних БПЛА (всього 26)

військовий санітарний автомобіль (всього 36)

7 прикордонно-патрульних автомобілів (всього 85)

36 400 вовняних ковдр

12 великовантажних сідлових тягачів

27 датчиків і генераторів радіоелектронних перешкод для боротьби з БПЛА (всього 55)

30 систем виявлення БПЛА

Нагадаємо, Німеччина також відправить зенітно-ракетний комплекс Patriot зі своїх армійських запасів в першому кварталі 2023 року.

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