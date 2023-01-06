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Україна отримала додаткове озброєння від Німеччини

Анастасія Диняк

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Цього тижня Німеччина передала Україні додаткове оснащення і зброю. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Так, Україна отримала від німецького уряду:

  • 20 РСЗВ калібру 70 мм на шасі пікапа й ракети до них
  • 2 броньовані ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer 2* (всього 15)
  • великовантажний сідловий тягач M1070 Oshkosh (всього 13)
  • 7 гусеничних дистанційно керованих транспортних засобів
  • 63 пікапи (всього 143)
  • 21 електрогенератор (всього 216)
  • 17 вантажівок 8х8 зі змінними системами завантаження (всього 35)
  • 32 мобільні системи обігріву (всього 148)
  • 8 розвідувальних БПЛА (всього 26)
  • військовий санітарний автомобіль (всього 36)
  • 7 прикордонно-патрульних автомобілів (всього 85)
  • 36 400 вовняних ковдр
  • 12 великовантажних сідлових тягачів
  • 27 датчиків і генераторів радіоелектронних перешкод для боротьби з БПЛА (всього 55)
  • 30 систем виявлення БПЛА

Нагадаємо, Німеччина також відправить зенітно-ракетний комплекс Patriot зі своїх армійських запасів в першому кварталі 2023 року.

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