Україна отримала додаткове озброєння від Німеччини

Цього тижня Німеччина передала Україні додаткове оснащення і зброю. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Так, Україна отримала від німецького уряду:
- 20 РСЗВ калібру 70 мм на шасі пікапа й ракети до них
- 2 броньовані ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer 2* (всього 15)
- великовантажний сідловий тягач M1070 Oshkosh (всього 13)
- 7 гусеничних дистанційно керованих транспортних засобів
- 63 пікапи (всього 143)
- 21 електрогенератор (всього 216)
- 17 вантажівок 8х8 зі змінними системами завантаження (всього 35)
- 32 мобільні системи обігріву (всього 148)
- 8 розвідувальних БПЛА (всього 26)
- військовий санітарний автомобіль (всього 36)
- 7 прикордонно-патрульних автомобілів (всього 85)
- 36 400 вовняних ковдр
- 12 великовантажних сідлових тягачів
- 27 датчиків і генераторів радіоелектронних перешкод для боротьби з БПЛА (всього 55)
- 30 систем виявлення БПЛА
Нагадаємо, Німеччина також відправить зенітно-ракетний комплекс Patriot зі своїх армійських запасів в першому кварталі 2023 року.
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Анастасія Диняк