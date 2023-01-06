ОСТАННІ НОВИНИ

У Самборі позашляховик збив пішохода на «зебрі»

Наталя Дуляба

|

У Самборі водійка позашляховика збила місцевого мешканця, який переходив дорогу пішохідним переходом. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Аварія сталася у четвер, 5 січня, о 19:50 год. на вулиці Степана Бандери у Самборі. Тут водійка автомобіля Toyota RAV 4, 59-річна місцева жителька, збила пішохода.

Як встановили, потерпілим виявився 36-річний самбірчанин, який переходив дорогу у межах пішохідного переходу. Чоловіка з травмами забрали до лікарні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення Правил безпеки дорожнього руху) ККУ.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі із трирічним позбавленням водійських прав.

Наразі триває слідство, правоохоронці встановлюють всі обставини автопригоди.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: поліція

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Озера розбрату
Наталя ДУЛЯБА
Озера розбрату

У Львові розгорівся скандал довкола чистки озер у Снопківському парку. Місцеві мешканці скаржаться на утворення суцільни...

Де можна поколядувати. Анонс січневих концертів у Львові
Омелян ШЕВЧУК
Де можна поколядувати. Анонс січневих концертів у Львові

У Львові впродовж місяця заплановано багато цікавих подій на різдвяну тематику. Про це повідомляють організатори подій у...

УПЦ МП воює із «сатанинською церквою» і «свинячими мордами 95 кварталу»
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
УПЦ МП воює із «сатанинською церквою» і «свинячими мордами 95 кварталу»

Український боксер Василь Ломаченко опублікував скандальне відео проповіді митрополита Лонгина УПЦ московського патріарх...

ТОП-100 українських пісень 2022 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2022 року

Не квотами єдиними. Відкрите вторгнення рашистів в Україну стало черговим каталізатором до творення нових українських пі...

всі статті
Львівський портал