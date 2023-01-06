У Самборі позашляховик збив пішохода на «зебрі»

У Самборі водійка позашляховика збила місцевого мешканця, який переходив дорогу пішохідним переходом. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Аварія сталася у четвер, 5 січня, о 19:50 год. на вулиці Степана Бандери у Самборі. Тут водійка автомобіля Toyota RAV 4, 59-річна місцева жителька, збила пішохода.

Як встановили, потерпілим виявився 36-річний самбірчанин, який переходив дорогу у межах пішохідного переходу. Чоловіка з травмами забрали до лікарні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення Правил безпеки дорожнього руху) ККУ.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі із трирічним позбавленням водійських прав.

Наразі триває слідство, правоохоронці встановлюють всі обставини автопригоди.

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Фото: поліція