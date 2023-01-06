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У Львові викрили чергову схему вивезення за кордон військовозобов’язаних

Анастасія Диняк

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Львів’янка за гроші підробляла дані «ухилянтів» для їхнього безперешкодного виїзду з України в умовах воєнного стану. Про це повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, за даними правоохоронців, 41-річна мешканка Львову запевняла військовозобов’язаних чоловіків, що має надійні «зв’язки» та може вносити недостовірні відомості про осіб до бази даних, що допоможе їм безперешкодно покинути країну.

За свої «послуги» вона просила три тисячі доларів. Затримали її під час отримання чергової оплати.

Наразі слідчі ГУНП у Львівській області вручили їй підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. За скоєне їй загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі. Наразі триває слідство.

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