У Львові встановили Різдвяного дідуха

Вже багато років поспіль у переддень Різдва у Львові встановлюють головного дідуха міста. Традиційний символ різдвяних свят 6 січня урочисто поставили на площі Яворського, однак подію довелось перенести через повітряну тривогу. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Через загрозу авіаудару ворога, у Львові було оголошено повітряну тривогу. Однак колядники, які прийшли на відкриття дідуха, не розгубились і співали колядки в укритті.

Після відбою тривоги міський голова Львова Андрій Садовий разом з дітьми, депутатами, військовими, почесними громадянами міста та переселенцями під супровід коляди вирушили із площі Ринок на площу Яворського, де й було встановлено головного дідуха міста.

Цьогоріч на відкриття різдвяного дідуха Львова завітав і мер окупованого Скадовська Олександр Яковлєв. Андрій Садовий подарував йому дідух як символ передачі традицій нашого міста. Довжина цього дідуха – 1 метр.

Нагадаємо, головний дідух міста традиційно до свят готують майстри Музею народної архітектури та побуту ім. К. Шептицького. Його висота – майже 4 метри. Він складається з декількох десятків маленьких дідухів.

«Цей красивий велетень-дідух наче переносить нас в часи, коли найстарший член родини вносив до хати обжинковий сніп і розповідав дітям історії. Дідух є запорукою передання родинних традицій, символом достатку і надії, що Господь й надалі буде прихильним до нас. Це дуже гарне нагадування у різдвяний час, щоб подякувати Богові і попросити підтримки, сили і перемоги», – наголосив о. Михайло Білецький, настоятель храму Стрітення Господнього УГКЦ.

Біля головного дідуха міста лунали колядки від хору «Гомін», хору «Жайвір» і колективу «Намисто».