У Чорному морі наразі немає російських «Калібрів»

Станом 6 січня у Чорному та Азовському морях на бойовому чергуванні перебувають три російських кораблі без ракет типу «Калібр». Про це повідомили в ВМС ЗС України.

«В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 1 ворожий корабель; в Азовському морі на бойовому чергуванні знаходиться до 2 ворожих кораблів», – йдеться у повідомленні.

Також у ВМС додали, що 6 січня в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили до Азовського моря – 22 судна, з них 5 суден рухалось з протоки Босфор; до Чорного моря – 4 судна.