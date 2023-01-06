Рашисти знову обстріляли пожежну частину в Херсоні. Є жертви

Російські окупаційні війська другий день поспіль гатять по пожежних частинах у Херсоні. Внаслідок ранкового обстрілу 6 січня є загиблі і поранені. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич на своїй сторінці у Facebook.

Рашисти обстріляли в Херсоні другу пожежну частину за два дні. Є загиблі і поранені, їхня кількість наразі уточнюється. Також пошкоджено техніку рятувальників.

«І потім вони (окупанти, — ред.) будуть говорити про припинення вогню? Це за межею розуміння будь-яких цивілізованих процесів. Вбивці та кровожери. От із ким ми воюємо», — написав Ярослав Янушевич.

Нагадаємо, 5 січня рашисти також обстрілювали Херсон, ворожі снаряди влучили у пожежну частину, у два десятки житлових будинків, газопровід та в лінію електропередач.

Внаслідок обстрілу Херсона загинув 18-річний юнак. Він перебував у будинку в центрі міста, там і помер від отриманих травм.

А в Бериславі окупанти вбили цілу сім‘ю з трьох осіб. Вони загинули у власному домі, куди прилетів російський снаряд.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Ярослав Янушевич