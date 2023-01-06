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Олексій Данілов: «2023 рік – початок наступальної війни»

Анастасія Диняк

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Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов про початок «наступальної війни» для України у 2023 році:

«Повірити в Україну. Як світ змінював своє ставлення до Української війни за Незалежність – від партизанського руху до Перемоги.

1. Січень 2022 року. Партизанська війна: NLAW, Stinger, Javelin.

2. Червень 2022 року. Оборона-контрнаступальна війна: HIMARS, MLRS, гаубиці M777, ракети Harpoon, снаряди GMLRS, Excalibur, САУ Panzerhaubitze 2000, ППО IRIS, САУ CAESAR, самохідна гаубиця AHS Krab.

3. 2023 рік. Наступальна війна: БМП Bradley, Marder, бронетранспортери Bastion, бронемашини AMX-10 RC, Patriot. І багато чого іншого – менш публічного й зовсім не публічного.

4. Четвертий етап. Війна справедливості та відплати. 

P.S. Ракетна і дронова програма України…».

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