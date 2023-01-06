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Окупанти атакували Донеччину: є поранена

Анастасія Диняк

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Російські військові вдарили по Краматорську і Кураховому на Донеччині. унаслідок цього одна людина отримала поранення. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Так, 6 січня росіяни двічі вдарили ракетами по Краматорську. Є влучання у приватний житловий будинок. За попередніми даними, обійшлося без жертв. На місці працюють екстрені служби.

Окрім того, ворог атакував Курахове. Росіяни вдарили по центу населеного пункту. Є влучання у приватний будинок, пошкоджено вікна та фасад. Також пошкоджено покрівлі двох багатоповерхівок.

Окупанти вдарили по Курахівській міській лікарні, зокрема по інфекційному відділенню, де перебувала 21 особа. Поранено працівницю лікарні. Наразі їй надається медична допомога.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві оборони РФ заявили, що російські військові дотримуються тимчасового режиму припинення вогню в Україні та звинуватило ЗСУ в тому, що вони продовжують стріляти.

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