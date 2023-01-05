Байден заявив про можливість передачі Україні БМП Bradley

Президент США Джо Байден підтвердив, що в Білому домі розглядають можливість передачі Україні бойових машин піхоти M2 Bradley, аби допомогти їх у боротьбі з російською агресією. Про це пише Армія.inform.

«Так», – відповів Джо Байден на запитання, чи розглядається варіант передачі машин.

Із середини 1980-х років армія США використовувала бронемашину Bradley із потужною гарматою для перевезення військ на місцях битв.

Американська армія має тисячі БМП такого класу, які могли б надати українцям більше вогневої потужності на полі бою.

Як писав Львівський портал, напередодні президент Франції Емманюель Макрон оголосив про передачу Україні важких бронетранспортерів AMX-10 RC, які також класифікують як колісні танки.

Зі свого боку Володимир Зеленський підтвердив, що в розмові з Макроном йшлося про постачання легких танків, а також бронемашин Bastion.

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