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На Львівщині незаконно зрубали дубів на понад 1 млн грн

Андрій Котенський

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Державне бюро розслідувань викрило у Львівській області посадовців лісової галузі та приватних підприємців, які організували незаконну рубку цінних порід дерев для продажу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДБР.

Незаконна рубка проводилася на території кількох лісництв ДП «Львівське лісове господарство» впродовж листопада-грудня 2022 року. Цінну деревину продавали поза аукціонами за готівку. Учасники схеми планували продовжити незаконні рубки й у 2023 році.

5 січня працівники ДБР затримали вантажний автомобіль, в якому учасники групи везли чергові зрубані дуби з території лісового господарства. Деревину та транспортний засіб вилучили. Також відбулися обшуки у приміщеннях двох лісництв.

За попередніми підрахунками, діяльність групи завдала збитків державі на понад один мільйон гривень.

Триває досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем. Готується повідомлення про підозру учасникам угруповання.

Якщо вину посадовців доведуть то їм загрожує до 6 років тюрми.

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