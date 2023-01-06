ОСТАННІ НОВИНИ

На хабарі погоріли два начальники відділів міграційної служби Львівщини

Андрій Котенський

|

На Львівщині викрито двох начальників відділів міграційної служби, які брали хабарі за виготовлення закордонних паспортів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

Двом начальникам відділів ГУ ДМС у Львівській області повідомлено про підозру за фактами вимагання та одержання неправомірної вигоди.

За даними слідства, начальник одного із відділів міграційної служби Львівщини систематично одержував хабарі від осіб, які бажають пришвидшити процес виготовлення документів для виїзду за кордон.

У той же час, начальник відділу міграційної служби в іншому районі області, налагодив аналогічну схему одержання неправомірної вигоди за прискорене оформлення закордонних паспортів.

Обох фігурантів затримали одразу після отримання неправомірної вигоди. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, та відсторонення їх від займаної посади.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Озера розбрату
Наталя ДУЛЯБА
Озера розбрату

У Львові розгорівся скандал довкола чистки озер у Снопківському парку. Місцеві мешканці скаржаться на утворення суцільни...

Де можна поколядувати. Анонс січневих концертів у Львові
Омелян ШЕВЧУК
Де можна поколядувати. Анонс січневих концертів у Львові

У Львові впродовж місяця заплановано багато цікавих подій на різдвяну тематику. Про це повідомляють організатори подій у...

УПЦ МП воює із «сатанинською церквою» і «свинячими мордами 95 кварталу»
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
УПЦ МП воює із «сатанинською церквою» і «свинячими мордами 95 кварталу»

Український боксер Василь Ломаченко опублікував скандальне відео проповіді митрополита Лонгина УПЦ московського патріарх...

ТОП-100 українських пісень 2022 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2022 року

Не квотами єдиними. Відкрите вторгнення рашистів в Україну стало черговим каталізатором до творення нових українських пі...

всі статті
Львівський портал