На хабарі погоріли два начальники відділів міграційної служби Львівщини

На Львівщині викрито двох начальників відділів міграційної служби, які брали хабарі за виготовлення закордонних паспортів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

Двом начальникам відділів ГУ ДМС у Львівській області повідомлено про підозру за фактами вимагання та одержання неправомірної вигоди.

За даними слідства, начальник одного із відділів міграційної служби Львівщини систематично одержував хабарі від осіб, які бажають пришвидшити процес виготовлення документів для виїзду за кордон.

У той же час, начальник відділу міграційної служби в іншому районі області, налагодив аналогічну схему одержання неправомірної вигоди за прискорене оформлення закордонних паспортів.

Обох фігурантів затримали одразу після отримання неправомірної вигоди. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, та відсторонення їх від займаної посади.

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