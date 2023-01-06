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Львів’ян кличуть плести маскувальні сітки для ЗСУ

Наталя Дуляба

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У Центрі Довженка, що на Сихові, плетуть маскувальні сітки для українських захисників. Всіх небайдужих закликають долучатися, а також допомогти з тканинами. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Маскувальні сітки плетуть безпосередньо у Пункті незламності (просп. Червоної Калини, 81), тому тут немає перебоїв зі світлом, є тепло і гарячі напої. Всіх небайдужих закликають долучатися щодня з 11:00 до 19:00 год.

«Для цієї роботи дуже потрібна тканина: її бракує. Особливо потрібна тканина білого кольору – це для зимового варіанту маскувальної сітки. І, звісно, дуже потрібні робочі руки. Тому просимо усіх небайдужих приходити до нас», – розповіла керівниця Центру Довженка Марта Іванишин.

Усіх зацікавлених щодо участі у плетінні сіток просять звертатись за телефоном: 067 284 10 21.

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Фото: ЛМР

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