Віктор Мандзяк: «Як з кістлявого тіла зробити мускулисте»

Професійний фітнес-тренер Віктор Мандзяк про те як накачати мускулисте тіло людям худорлявої тілобудови:
«Тезисно про те, як з кістлявого тіла, зробити мускулисте, щоб дівки любили, хлопці боялись, бабці хрестились. Це будуть базові речі, людською мовою:
- Тренуйся тяжко
За спостереженнями більшість людей недопрацьовують в залі. Фізкультурники. Якщо ти націлений на мускулисте тіло, твій підхід має закінчуватись не раніше як за два повторення до того моменту, коли ти більше не будеш здатен виконати необхідну рухову дію.
- Підбери правильне навантаження
Гантелі, штанга чи блоки мають бути такої ваги, щоб ти міг підняти їх 8-20 разів поспіль. Можеш більш як 20 – сміливо збільшуй вагу; не можеш подужати 8 разів – зменшуй.
- Набери об’єм
Не ламай голову, що з чим качати, груди-біцепс чи груди-шміцепс. Можеш взагалі все тіло проходити на кожному тренуванні. Має значення кількість підходів на групу м’язів в тиждень. 6 – добре; 9 – краще; 12 – ідеально.
- Прогресуй
Від тренування до тренування вага снаряду чи кількість повторень з фіксованою вагою має збільшуватись. Повільно, але впевнено. Якщо цього не відбувається – ти тупцюєш на місці.
- Переїдай
Грамотний масонабір – це не харчове свинство. Не треба жерти все і чим побільше. Їж більше, ніж потребує твій організм на 200-300 ккал, цього достатньо. Їстимеш менше – топтатимешся на місці; більше – зажирієш.
- Наїдай білок
Тренування – це будівельники; білок – це цегла; калорії – мальта. Важливо все. 1,5 г/кг білка тобі достатньо. Рослинний теж враховується, але співвідношення тваринного і рослинного має бути як мінімум 2/1. Можеш юзати всякі протеїни, але не траться на амінки – х#йня.
- Висипайся
Без здорового сну в тебе не буде сил їб#шити в залі. Високий кортизол їстиме твої м’язи. І взагалі, сон – це відновлення. Я знаю, ти чув, що м’язи ростуть не під час тренування, а між ними. Правильно чув.
- Не псіхуй
Нерви, через посередництво того ж кортизолу, жертимуть твої мускули.
Вернись до циферки «1» і прочитай ще раз до цього місця. А краще збережи собі текст і перечитуй кожен раз, коли тобі на ютюбах розказують про чергову «супер-методику».
P.S. Всі 8 принципів повинні застосовуватись всіма безшерстими приматами, незалежно від статі, світогляду, цінностей і розміру лівої ноги…».
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Наталія Жолинська