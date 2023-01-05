Віктор Мандзяк: «Як з кістлявого тіла зробити мускулисте»

Професійний фітнес-тренер Віктор Мандзяк про те як накачати мускулисте тіло людям худорлявої тілобудови:

«Тезисно про те, як з кістлявого тіла, зробити мускулисте, щоб дівки любили, хлопці боялись, бабці хрестились. Це будуть базові речі, людською мовою:

Тренуйся тяжко

За спостереженнями більшість людей недопрацьовують в залі. Фізкультурники. Якщо ти націлений на мускулисте тіло, твій підхід має закінчуватись не раніше як за два повторення до того моменту, коли ти більше не будеш здатен виконати необхідну рухову дію.

Підбери правильне навантаження

Гантелі, штанга чи блоки мають бути такої ваги, щоб ти міг підняти їх 8-20 разів поспіль. Можеш більш як 20 – сміливо збільшуй вагу; не можеш подужати 8 разів – зменшуй.

Набери об’єм

Не ламай голову, що з чим качати, груди-біцепс чи груди-шміцепс. Можеш взагалі все тіло проходити на кожному тренуванні. Має значення кількість підходів на групу м’язів в тиждень. 6 – добре; 9 – краще; 12 – ідеально.

Прогресуй

Від тренування до тренування вага снаряду чи кількість повторень з фіксованою вагою має збільшуватись. Повільно, але впевнено. Якщо цього не відбувається – ти тупцюєш на місці.

Переїдай

Грамотний масонабір – це не харчове свинство. Не треба жерти все і чим побільше. Їж більше, ніж потребує твій організм на 200-300 ккал, цього достатньо. Їстимеш менше – топтатимешся на місці; більше – зажирієш.

Наїдай білок

Тренування – це будівельники; білок – це цегла; калорії – мальта. Важливо все. 1,5 г/кг білка тобі достатньо. Рослинний теж враховується, але співвідношення тваринного і рослинного має бути як мінімум 2/1. Можеш юзати всякі протеїни, але не траться на амінки – х#йня.

Висипайся

Без здорового сну в тебе не буде сил їб#шити в залі. Високий кортизол їстиме твої м’язи. І взагалі, сон – це відновлення. Я знаю, ти чув, що м’язи ростуть не під час тренування, а між ними. Правильно чув.

Не псіхуй

Нерви, через посередництво того ж кортизолу, жертимуть твої мускули.

Вернись до циферки «1» і прочитай ще раз до цього місця. А краще збережи собі текст і перечитуй кожен раз, коли тобі на ютюбах розказують про чергову «супер-методику».

P.S. Всі 8 принципів повинні застосовуватись всіма безшерстими приматами, незалежно від статі, світогляду, цінностей і розміру лівої ноги…».

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