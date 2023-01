В Україні пропонують маркувати бренди, які працюють в РФ: петиція вже створена

Петиція з вимогою «обов’язкового маркування для товарів від брендів-спонсорів російського тероризму» зʼявилась на сайті Президента України 29 грудня. За перші декілька днів петиція набрала більше 4500 голосів.

Так, петицію створив український військовий та відомий блогер Юрій Гудименко. Він наголошує, що, окрім податків, за законодавством РФ всі іноземні компанії, що мають власне виробництво на її території, мають сприяти мобілізації. Таким чином ці компанії стають безпосередніми учасниками російської агресії проти України.

В тексті перераховують низку іноземних компаній, які виробляють і продають побутові товари та продукти харчування на території рф. Серед них Alfred Ritter GmbH & Co. KG, Avon Products, Inc., Barilla Holding S.p.A., Bonduelle Group, Colgate-Palmolive Company, HiPP GmbH & Company Vertrieb KG, Hochland AG, Johnson&Johnson, Lactalis, Mondelez International, Inc, Nestlé S.A., Perfetti Van Melle, Procter & Gamble Company, Red Bull GmbH, Société Bic S.A., Unilever plc, Yves Rocher та інші.

Гудименко пропонує зобов’язати маркувати товари таких брендів спеціальними позначками, які вказують на їх співпрацю із державою-терористом.

«Дане маркування повинно чітко та недвозначно доносити до українського споживача інформацію про те, що виробник тієї чи іншої продукції продовжує діяльність на російському ринку та підтримує російську агресію проти України та має бути нанесено на лицьову сторону товару, великими літерами червоного кольору», – йдеться в петиції.