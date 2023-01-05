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Укрзалізниця призначила додаткові потяги до Львова

Андрій Котенський

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АТ «Укрзалізниця» призначила додаткові рейси на 6-8 січня. Напрямки: Київ – Львів та Львів – Одеса. Про це Львівському порталу повідомили в управління транспорту та зв’язку ЛОВА.

Потяг 191/192 Київ – Львів відправляється 8 січня о 07:44 з Києва і о 15:28 прибуває у Львів. Зворотно 8 січня о 08:06, прибуває о 15:38.

Потяг 168 Львів – Одеса, відправляється 8 січня о 08:50 зі Львова, прибуття о 19:49. Зворотно того ж дня о 10:16, прибуття о 21:38.

В Укрзалізниці нагадують, що до 8 січня включно курсуватиме прямий рейс Інтерсіті+ до Славська «Лижний експрес» №745.

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