У Львові з’явився новий спортивний майданчик

На вулиці Йосифа Сліпого відкрили новий спортивний майданчик. Це комфортний і доступний для всіх багатофункціональний простір. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської мерії.

На майданчику є все, що потрібно для активного дозвілля: футбольне поле, баскетбольний майданчик, бігові доріжки, два волейбольних майданчики, дитяча зона, зона з силовими тренажерами. А ще скеледром, гойдалки та балансири для найменших.

Асфальтоване покриття майданчика вже випробовують любителі їзди на скейтах та роликах.

Додатковим бонусом для відвідувачів стане надзвичайний вигляд на місто, який відкривається з гори Святого Яцка, де розташований простір.

До проєкту долучились: ЛКП «Спортресурс», управління архітектури та урбаністики ЛМР, ЛКП «Львівсвітло», ЛКП «Зелений Львів», Личаківська районна адміністрація.

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