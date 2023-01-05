У Львові викрили канал постачання наркотиків в’язням

Правоохоронці викрили канал постачання наркотиків до одного зі львівських СІЗО, його організував так званий «смотрящий» за допомогою своїх товаришів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Йдеться про львів’янина, який уже неодноразово був судимий. Він мав серед ув’язнених беззаперечний авторитет та прямий вплив, адже був так званим «смотрящим». Користуючись таким своїм становищем, чоловік організував канал постачання заборонених речовин до слідчого ізолятора.

За версією слідства, для цього зловмисник залучив п’ятеро осіб – утриманців СІЗО та тих, що вже звільнилися з виправних установ. Вони передавали наркотики шляхом «перекидів», а потім за вказівкою лідера угруповання збували їх серед арештованих.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.5 ст.255, ч.3 ст.307 (створення, керівництво злочинною організацією, участь у ній та незаконний збут наркотиків) ККУ.

Усім шістьом фігурантам справи, троє з яких є в’язнями, вже оголосили підозру, а суд помістив їх під варту та наклав арешт на їхнє майно.

Наразі триває слідство, правоохоронці встановлюють всі обставини злочину.

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