ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові викрили канал постачання наркотиків в’язням

Наталя Дуляба

|

Правоохоронці викрили канал постачання наркотиків до одного зі львівських СІЗО, його організував так званий «смотрящий» за допомогою своїх товаришів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Йдеться про львів’янина, який уже неодноразово був судимий. Він мав серед ув’язнених беззаперечний авторитет та прямий вплив, адже був так званим «смотрящим». Користуючись таким своїм становищем, чоловік організував канал постачання заборонених речовин до слідчого ізолятора.

За версією слідства, для цього зловмисник залучив п’ятеро осіб – утриманців СІЗО та тих, що вже звільнилися з виправних установ. Вони передавали наркотики шляхом «перекидів», а потім за вказівкою лідера угруповання збували їх серед арештованих.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.5 ст.255, ч.3 ст.307 (створення, керівництво злочинною організацією, участь у ній та незаконний збут наркотиків) ККУ.

Усім шістьом фігурантам справи, троє з яких є в’язнями, вже оголосили підозру, а суд помістив їх під варту та наклав арешт на їхнє майно.

Наразі триває слідство, правоохоронці встановлюють всі обставини злочину.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Озера розбрату
Наталя ДУЛЯБА
Озера розбрату

У Львові розгорівся скандал довкола чистки озер у Снопківському парку. Місцеві мешканці скаржаться на утворення суцільни...

Де можна поколядувати. Анонс січневих концертів у Львові
Омелян ШЕВЧУК
Де можна поколядувати. Анонс січневих концертів у Львові

У Львові впродовж місяця заплановано багато цікавих подій на різдвяну тематику. Про це повідомляють організатори подій у...

УПЦ МП воює із «сатанинською церквою» і «свинячими мордами 95 кварталу»
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
УПЦ МП воює із «сатанинською церквою» і «свинячими мордами 95 кварталу»

Український боксер Василь Ломаченко опублікував скандальне відео проповіді митрополита Лонгина УПЦ московського патріарх...

ТОП-100 українських пісень 2022 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2022 року

Не квотами єдиними. Відкрите вторгнення рашистів в Україну стало черговим каталізатором до творення нових українських пі...

всі статті
Львівський портал