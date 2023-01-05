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Спортсмени з Львівщини позмагаються на Всесвітній Універсіаді

Наталія Жолинська

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Шестеро спортсменів з Львівщини поїдуть на Всесвітню зимову універсіаду. Загалом до складу Студентської збірної України входить 61 спортсмен. Про це повідомило управління молоді та спорту ЛОВА.

У США незабаром стартує Всесвітня зимова універсіада – змагання серед студентів з зимових видів спорту.

На змаганнях очікують 2500 учасників із 50 країн світу, які представлятимуть 600 університетів. Студентська збірна України буде представлена 61 спортсменом.

Студенти змагатимуться за медалі у восьми видах спорту: біатлон, гірськолижний спорт, лижне двоборство, лижні гонки, сноуборд, фігурне катання на ковзанах, хокей із шайбою, шорт-трек.

У складі збірної команди України змагатимуться Юлія та Олена Городна, біатлоністки Львівського обласного центру олімпійської підготовки із зимових видів спорту міста Новояворівська.

Також за медалі для України позмагається гірськолижниця Катерина Шепіленко зі спортивного клубу «Евеленч».

У складі хокейної збірної виступлять Михайло Чіканцев, Євген Ратушний, Іван Сисак, які раніше тренувались у хокейному клубі «Галицькі Леви», а тепер здебільшого здобувають досвід за кордоном.

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