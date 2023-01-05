На війні загинув десантник зі Львова Матвій Коваль

У п’ятницю, 6 січня, Львів проведе в останню путь десантника Матвія Коваля, який загинув у боротьбі з російськими окупантами. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

45-річний Матвій Коваль захищав Україну у лавах 80 окремої десантно-штурмової бригади. Загинув 26 грудня. Поховають воїна 6 січня на Личаківському цвинтарі.

Чин похорону розпочнеться об 11:00 год. у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла (вул. Театральна, 11), об 11:30 год. – міська церемонія прощання на площі Ринок.

Маршрут похоронної процесії: Гарнізонний храм – пл. Катедральна – пл. Ринок – вул. Руська – вул. Підвальна – вул. Володимира Винниченка – пл. Соборна – вул. Пекарська – вул. Шімзерів – вул. Мечникова – Личаківський цвинтар.

Біографічна довідка:

Львів’янин Матвій Коваль (10.08.1977 – 26.12.2022) навчався у СЗШ №7, закінчив Львівське вище професійне училище харчових технологій. Після завершення навчання проходив військову службу в армії.

У мирний час працював в охоронній сфері.

Протягом 2015-2016 років воював у зоні АТО у лавах 79 окремої десантно-штурмової бригади.

Попри статус особи з інвалідністю внаслідок війни Матвій Коваль із перших днів повномасштабного вторгнення добровольцем став на захист Батьківщини. Боровся проти російських окупантів у складі львівської «вісімдесятки».

У Матвія Коваля залишилися дружина, син, батько і сестра.

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