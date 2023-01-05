Росіяни атакували Херсонщину: є поранені

Російські окупанти 41 раз обстріляли Херсонщину, унаслідок цього троє людей отримали поранення. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Так, за даними Янушевича, 4 січня окупанти 41 раз атакували область з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. За добу поранення різного ступеня тяжкості отримали троє мирних мешканців.

«Херсон армія РФ атакувала 9 раз – вкотре обстріляли житлові квартали міста. Ворожі снаряди влучили в приватні та багатоквартирні будинки», – йдеться у повідомленні .