Львів прощається з Героєм Тарасом Маковецьким

У четвер, 5 січня, Львів попрощається з Героєм Тарасом Маковецьким, який загинув у бою з російськими окупантами. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Львів’ян та гостей міста закликають долучитись до міської церемонії прощання та утриматися в цей час від проведення розважальних заходів і святкувань.

Чин похорону Героя розпочнеться об 11:00 год у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла, об 11:30 год – міська церемонія прощання на площі Ринок.

Поховають воїна на Личаківському кладовищі.

Маршрут похоронної процесії: Гарнізонний храм свв. апп. Петра і Павла УГКЦ (вул. Театральна, 11) – пл. Катедральна – пл. Ринок (міська церемонія прощання) – вул. Руська – вул. Підвальна – вул. Володимира Винниченка – пл. Соборна – вул. Пекарська – вул. Шімзерів – вул. Мечникова – Личаківський цвинтар.

Біографічна довідка Героя

Тарас Маковецький (21.07.1970-30.12.2022). Львів’янин.

Навчався у Ліцеї №18 Львівської міської ради. У 1990 році закінчив Автомобільно-дорожній фаховий коледж Національного університету «Львівська політехніка», здобув кваліфікацію «технік-механік».

Працював на станції технічного обслуговування транспортних засобів, згодом обіймав посаду водія-навантажувача за кордоном.

Із початком повномасштабного вторгнення повернувся в Україну та добровільно вступив до лав територіальної оборони. Боровся із російськими окупантами у лавах 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади оперативного командування «Захід» Сухопутних військ Збройних сил України.

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