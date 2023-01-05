Чергове засідання Ставки: говорили про плани окупантів та «Армію дронів»

У четвер, 5 січня, Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Про це Львівському порталу повідомили в Офісі президента.

Учасники заслухали доповіді про актуальну ситуацію на передовій та ймовірні дії противника найближчим часом.

«Було проаналізовано стан забезпечення сил оборони України необхідним озброєнням і боєприпасами, а також ударними та розвідувальними безпілотниками. У цьому контексті учасники розглянули поточні результати проєкту “Армія дронів”», – йдеться у повідомленні.

Крім президента, Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та командирів військ оперативних напрямків, участь у засіданні Ставки взяли також:

міністр оборони Олексій Резніков,

начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов,

голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко,

секретар РНБО Олексій Данілов,

командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський,

міністр внутрішніх справ Денис Монастирський,

міністр закордонних справ Дмитро Кулеба,

міністр інфраструктури Олександр Кубраков,

керівник Офісу президента Андрій Єрмак,

члени уряду та представники правоохоронних органів.

Нагадаємо, Ставка Верховного Головнокомандувача – це надзвичайний орган вищого військового керівництва, що здійснює під час війни стратегічне управління Збройними Силами та іншими військовими формуваннями.

Також вона може вносити зміни й уточнення до структури та організації Збройних Сил, здійснювати планування кампаній і стратегічних операцій, ставити завдання угрупуванням військ, розпоряджатись наявними резервами тощо. Робочим органом є Генеральний штаб ЗСУ.

Із початку повномасштабного вторгнення Росії Ставку Верховного Головнокомандувача скликають регулярно, дотепер було майже пів сотні засідань. Про прийняті рішення публічно не повідомляють, оскільки вони стосуються національної безпеки й оборони.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.