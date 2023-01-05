Чергове засідання Ставки: говорили про плани окупантів та «Армію дронів»

У четвер, 5 січня, Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Про це Львівському порталу повідомили в Офісі президента.
Учасники заслухали доповіді про актуальну ситуацію на передовій та ймовірні дії противника найближчим часом.
«Було проаналізовано стан забезпечення сил оборони України необхідним озброєнням і боєприпасами, а також ударними та розвідувальними безпілотниками. У цьому контексті учасники розглянули поточні результати проєкту “Армія дронів”», – йдеться у повідомленні.
Крім президента, Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та командирів військ оперативних напрямків, участь у засіданні Ставки взяли також:
- міністр оборони Олексій Резніков,
- начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов,
- голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко,
- секретар РНБО Олексій Данілов,
- командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський,
- міністр внутрішніх справ Денис Монастирський,
- міністр закордонних справ Дмитро Кулеба,
- міністр інфраструктури Олександр Кубраков,
- керівник Офісу президента Андрій Єрмак,
- члени уряду та представники правоохоронних органів.
Нагадаємо, Ставка Верховного Головнокомандувача – це надзвичайний орган вищого військового керівництва, що здійснює під час війни стратегічне управління Збройними Силами та іншими військовими формуваннями.
Також вона може вносити зміни й уточнення до структури та організації Збройних Сил, здійснювати планування кампаній і стратегічних операцій, ставити завдання угрупуванням військ, розпоряджатись наявними резервами тощо. Робочим органом є Генеральний штаб ЗСУ.
Із початку повномасштабного вторгнення Росії Ставку Верховного Головнокомандувача скликають регулярно, дотепер було майже пів сотні засідань. Про прийняті рішення публічно не повідомляють, оскільки вони стосуються національної безпеки й оборони.
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Наталя Дуляба