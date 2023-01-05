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Чергове засідання Ставки: говорили про плани окупантів та «Армію дронів»

Наталя Дуляба

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У четвер, 5 січня, Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Про це Львівському порталу повідомили в Офісі президента.

Учасники заслухали доповіді про актуальну ситуацію на передовій та ймовірні дії противника найближчим часом.

«Було проаналізовано стан забезпечення сил оборони України необхідним озброєнням і боєприпасами, а також ударними та розвідувальними безпілотниками. У цьому контексті учасники розглянули поточні результати проєкту “Армія дронів”», – йдеться у повідомленні.

Крім президента, Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та командирів військ оперативних напрямків, участь у засіданні Ставки взяли також:

  • міністр оборони Олексій Резніков,
  • начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов,
  • голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко,
  • секретар РНБО Олексій Данілов,
  • командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський,
  • міністр внутрішніх справ Денис Монастирський,
  • міністр закордонних справ Дмитро Кулеба,
  • міністр інфраструктури Олександр Кубраков,
  • керівник Офісу президента Андрій Єрмак,
  • члени уряду та представники правоохоронних органів.

Нагадаємо, Ставка Верховного Головнокомандувача – це надзвичайний орган вищого військового керівництва, що здійснює під час війни стратегічне управління Збройними Силами та іншими військовими формуваннями.

Також вона може вносити зміни й уточнення до структури та організації Збройних Сил, здійснювати планування кампаній і стратегічних операцій, ставити завдання угрупуванням військ, розпоряджатись наявними резервами тощо. Робочим органом є Генеральний штаб ЗСУ.

Із початку повномасштабного вторгнення Росії Ставку Верховного Головнокомандувача скликають регулярно, дотепер було майже пів сотні засідань. Про прийняті рішення публічно не повідомляють, оскільки вони стосуються національної безпеки й оборони.

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