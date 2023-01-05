Через погоду на Львівщині проблеми з електропостачанням, – ОВА

Через складні погодні умови, зокрема дощ та обледеніння проводів, у Львівській області почалися проблеми з електропостачанням. Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.
Станом на 11:00 год. без електропостачання залишилися 20 населених пунктів повністю та 21 – частково. Найбільше – на Городоччині, Жидачівщині та Турківщині.
Наразі над відновленням живлення працюють 73 енергетики, залучили 25 одиниць техніки.
Нагадаємо, 5 січня через перевищення ліміту споживання електроенергії на Львівщині застосували погодинні відключення.
Усіх, у кого є електроенергія, закликали використовувати її раціонально та економно.
- не залишайте освітлення у кімнатах, де ніхто не перебуває;
- не залишайте техніку в «Режимі сну»;
- не вмикайте одночасно два і більше енергоємні прилади;
- після того, як подачу електроенергії відновили, вмикайте електроживлення поступово: спочатку освітлення, потім – прилади з невисокою потужністю;
- вимикайте прилади, у яких немає нагальної потреби, наприклад, телевізор, який ніхто не дивиться.
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Анастасія Диняк