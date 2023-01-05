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Через погоду на Львівщині проблеми з електропостачанням, – ОВА

Анастасія Диняк

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Через складні погодні умови, зокрема дощ та обледеніння проводів, у Львівській області почалися проблеми з електропостачанням. Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Станом на 11:00 год. без електропостачання залишилися 20 населених пунктів повністю та 21 – частково. Найбільше – на Городоччині, Жидачівщині та Турківщині.

Наразі над відновленням живлення працюють 73 енергетики, залучили 25 одиниць техніки.

Нагадаємо, 5 січня через перевищення ліміту споживання електроенергії на Львівщині застосували погодинні відключення.

Усіх, у кого є електроенергія, закликали використовувати її раціонально та економно.

Зауважимо, економія електроенергії залежить не лише від ситуації в енергосистемі загалом, а й безпосередньо від кожного мешканця. Для цього дотримуйтесь таких простих правил енергоощадності:
  1. не залишайте освітлення у кімнатах, де ніхто не перебуває;
  2. не залишайте техніку в «Режимі сну»;
  3. не вмикайте одночасно два і більше енергоємні прилади;
  4. після того, як подачу електроенергії відновили, вмикайте електроживлення поступово: спочатку освітлення, потім – прилади з невисокою потужністю;
  5. вимикайте прилади, у яких немає нагальної потреби, наприклад, телевізор, який ніхто не дивиться.

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