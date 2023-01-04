ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові відновили історичну браму у неоренесансній кам’яниці

Андрій Котенський

|

Львівські реставратори відновили історичну браму у будинку на вулиці Глібова, 15. Над відновленням брами фахівці працювали близько двох місяців. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Ця дубова брама доволі масивна, раніше через неї у двір заїжджала карета, а у дворику в окремій будівлі розміщувалась стайня. Брама була оздоблена різьбленими елементами, однак частина елементів була втрачена. Також бракувало цокольної дошки на правих дверцятах, фрагмента притульної планки, а різьблена рама і тафля мали пошкодження. Тож, роботи було багато», – розповів реставратор Ростислав Малецький.

Фахівці виготовили понад 200 нових вставок на заміну пошкодженої деревини. Також відновили цокольні дошки, доповнили пошкоджену різьбу в декоративних обрамленнях, замінили декілька дверних завісів та відремонтували автентичні шпінгалети. А ще – оновили засклення та встановили нову клямку.

«Вартість реставраційних робіт – близько 95 000 грн. Внесок мешканців склав 28 680  грн, решта суми – співфінансування від міста», – розповів директор ЛКП «Бюро спадщини» Павло Богайчик.

До слова, ця кам’яниця на вул.Глібова, 15 була зведена у 1889-1896 роках у стилі французького неоренесансу та належала архітектору Юліану Цибульському.

Нагадаємо, у 2022 році в історичній частині міста, у співпраці з мешканцями, відреставрували 29 брам. Відповідно до Програми співфінансування відновлення цінних елементів в історичних будинках, при реставрації брам 70% вартості робіт фінансується з міського бюджету, а 30% – сплачують мешканці.

При відновленні вікон 60% сплатить місто , а 40% – мешканці. А при заміні пластикових вікон на дерев’яні частки співфінансування рівні – 50% на 50%.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Озера розбрату
Наталя ДУЛЯБА
Озера розбрату

У Львові розгорівся скандал довкола чистки озер у Снопківському парку. Місцеві мешканці скаржаться на утворення суцільни...

Де можна поколядувати. Анонс січневих концертів у Львові
Омелян ШЕВЧУК
Де можна поколядувати. Анонс січневих концертів у Львові

У Львові впродовж місяця заплановано багато цікавих подій на різдвяну тематику. Про це повідомляють організатори подій у...

УПЦ МП воює із «сатанинською церквою» і «свинячими мордами 95 кварталу»
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
УПЦ МП воює із «сатанинською церквою» і «свинячими мордами 95 кварталу»

Український боксер Василь Ломаченко опублікував скандальне відео проповіді митрополита Лонгина УПЦ московського патріарх...

ТОП-100 українських пісень 2022 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2022 року

Не квотами єдиними. Відкрите вторгнення рашистів в Україну стало черговим каталізатором до творення нових українських пі...

всі статті
Львівський портал