У Львові відновили історичну браму у неоренесансній кам’яниці

Львівські реставратори відновили історичну браму у будинку на вулиці Глібова, 15. Над відновленням брами фахівці працювали близько двох місяців. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Ця дубова брама доволі масивна, раніше через неї у двір заїжджала карета, а у дворику в окремій будівлі розміщувалась стайня. Брама була оздоблена різьбленими елементами, однак частина елементів була втрачена. Також бракувало цокольної дошки на правих дверцятах, фрагмента притульної планки, а різьблена рама і тафля мали пошкодження. Тож, роботи було багато», – розповів реставратор Ростислав Малецький.

Фахівці виготовили понад 200 нових вставок на заміну пошкодженої деревини. Також відновили цокольні дошки, доповнили пошкоджену різьбу в декоративних обрамленнях, замінили декілька дверних завісів та відремонтували автентичні шпінгалети. А ще – оновили засклення та встановили нову клямку.

«Вартість реставраційних робіт – близько 95 000 грн. Внесок мешканців склав 28 680 грн, решта суми – співфінансування від міста», – розповів директор ЛКП «Бюро спадщини» Павло Богайчик.

До слова, ця кам’яниця на вул.Глібова, 15 була зведена у 1889-1896 роках у стилі французького неоренесансу та належала архітектору Юліану Цибульському.

Нагадаємо, у 2022 році в історичній частині міста, у співпраці з мешканцями, відреставрували 29 брам. Відповідно до Програми співфінансування відновлення цінних елементів в історичних будинках, при реставрації брам 70% вартості робіт фінансується з міського бюджету, а 30% – сплачують мешканці.

При відновленні вікон 60% сплатить місто , а 40% – мешканці. А при заміні пластикових вікон на дерев’яні частки співфінансування рівні – 50% на 50%.

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