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У Львові до 5 років засудили 23-річного серійного крадія

Ольга Денисяка

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До 5 років неволі засудили серійного крадія, який орудував на вул. Стрийській у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

Прокурори у суді довели, що засуджений у Львові на вул. Стрийській спершу обікрав одного мешканця Львівської області – на загальну суму понад 52 тис. грн, а через три тижні другого – на загальну суму більш як 45 тис. грн. Він вкрав у людей мобільні  телефони, готівку та золоті ювелірні вироби. Ці злочини фігурант вчинив під час  перебування на іспитовому терміні, визначеному попереднім вироком Тернопільського міськрайонного суду, яким йому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі за розбій (ч. 4 ст. 187 КК України).

Суд визнав винуватим раніше судимого 23-річного мешканця  Золочівського району у крадіжках, вчинених у великих розмірах в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України). Йому призначено  покарання у виді 5 років позбавлення волі.

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