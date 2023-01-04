СБУ відкрила кримінал проти пропагандистки Діани Панченко

Слідчі Служби безпеки України почали досудове розслідування щодо однієї з проросійських журналісток, яка працювала на телеканалах підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука.

Провадження відкрите за фактами виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація.

Згідно з матеріалами слідства, проросійські сюжети цієї журналістки маніпулюють свідомістю глядачів в інтересах РФ. Серед іншого, мова йде про створений нею нібито документальний фільм про зруйнований росіянами Маріуполь, в якому використовуються пропагандистські наративи ворога.

Наразі тривають необхідні слідчо-оперативні заходи, призначені відповідні експертизи. За їхніми висновками будуть вживатися подальші заходи.

Нагадаємо, у ніч на 22 вересня стало відомо, що Україна повернула з російського полону 215 військових. Дві сотні з них – це захисники маріупольської «Азовсталі», яких обміняли на одіозного Віктора Медведчука. Інших обміняли на 55 російських військовополонених.

Нагадаємо, в кінці грудня 2021 року Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про санкції проти телеканалів «Перший незалежний» і UkrLive соратників народного депутата від «ОПЗЖ» Віктора Медведчука.

Санкції терміном на п’ять років запровадили проти ТОВ «Медіахолдинг Новини», створеного співробітниками закритих каналів Медведчука, ТОВ «Тайм Медіа» та ТОВ «Телепростір».

В лютому 2021 року президент Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів кума Путіна Віктора Медведчука: 112 Україна, NewsOne, ZIK.

У лютому 2022 року YouTube заблокував канали соратників Медведчука.

Також ми публікували імена одіозних журналістів, що раніше працювали на кума Путіна, а сьогодні стали ведучими спільного телемарафону.

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