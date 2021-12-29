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В Україні заблокували канали соратників Медведчука

Ольга Денисяка

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Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони від 28 грудня про санкції проти телеканалів «Перший незалежний» і UkrLive соратників народного депутата від «ОПЗЖ» Віктора Медведчука. Про це йдеться у відповідному указі.

Санкції терміном на п’ять років запровадили проти ТОВ «Медіахолдинг Новини», створеного співробітниками закритих каналів Медведчука, ТОВ «Тайм Медіа» та ТОВ «Телепростір».

За даними Детектор-медіа, компанії пов’язані з нардепами «ОПЗЖ» Нестором Шуфричем та Тарасом Козаком.

Санкції передбачають блокування активів, заборону користування радіочастотним ресурсом, обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування та ін.

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Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомляв Львівський портал, в лютому цього року президент ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів кума Путіна Віктора Медведчука: 112 Україна, NewsOne, ZIK.

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