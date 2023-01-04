Підкамінській об’єднаній територіальній громаді повернули землю вартістю 28 млн грн

За позовом прокурорів Золочівської окружної прокуратури суд зобов’язав фермерське господарство повернути Підкамінській об’єднаній територіальній громаді земельну ділянку вартістю 28 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Прокурори у суді довели, що впродовж тривалого часу суб’єкт господарювання ухилявся від виконання зобов’язання за договором та систематично, впродовж 2 років, не сплачував орендну плату за користування земельною ділянкою загальною площею більш як 31 га.

Після втручання прокуратури, орендарем було погашено заборгованість, а після набрання судовим рішенням законної сили, земельну ділянку повернуто у комунальну власність.

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