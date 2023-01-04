ОСТАННІ НОВИНИ

Підкамінській об’єднаній територіальній громаді повернули землю вартістю 28 млн грн

Андрій Котенський

|

За позовом прокурорів Золочівської окружної прокуратури суд зобов’язав фермерське господарство повернути Підкамінській об’єднаній територіальній громаді земельну ділянку вартістю 28 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Прокурори у суді довели, що впродовж тривалого часу суб’єкт господарювання ухилявся від виконання зобов’язання за договором та систематично, впродовж 2 років, не сплачував орендну плату за користування земельною ділянкою загальною площею більш як 31 га.

Після втручання прокуратури, орендарем було погашено заборгованість, а після набрання судовим рішенням законної сили, земельну ділянку повернуто у комунальну власність.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Озера розбрату
Наталя ДУЛЯБА
Озера розбрату

У Львові розгорівся скандал довкола чистки озер у Снопківському парку. Місцеві мешканці скаржаться на утворення суцільни...

Де можна поколядувати. Анонс січневих концертів у Львові
Омелян ШЕВЧУК
Де можна поколядувати. Анонс січневих концертів у Львові

У Львові впродовж місяця заплановано багато цікавих подій на різдвяну тематику. Про це повідомляють організатори подій у...

УПЦ МП воює із «сатанинською церквою» і «свинячими мордами 95 кварталу»
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
УПЦ МП воює із «сатанинською церквою» і «свинячими мордами 95 кварталу»

Український боксер Василь Ломаченко опублікував скандальне відео проповіді митрополита Лонгина УПЦ московського патріарх...

ТОП-100 українських пісень 2022 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2022 року

Не квотами єдиними. Відкрите вторгнення рашистів в Україну стало черговим каталізатором до творення нових українських пі...

всі статті
Львівський портал