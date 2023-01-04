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Під час пожежі у Червонограді врятували 9 людей

Наталя Дуляба

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У Червонограді вогнеборці визволили з охопленої вогнем квартири дев’ятьох людей, в тому числі й двох дітей. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Пожежа виникла у ніч на середу, 4 січня, орієнтовно о 00:12 год. на вул. Степана Бандери в Червонограді. Тут спалахнула квартира на третьому поверсі 5-поверхового житлового будинку.

Коли на місце прибули рятувальники, все помешкання було вже охоплене вогнем. Через сильне задимлення не всі мешканці змогли самостійно вийти на вулицю, тож вогнеборці почали евакуацію. Загалом на свіже повітря вивели дев’ятьох людей, серед них було двоє дітей.

На те, аби загасити пожежу, дев’ятьом рятувальникам пішла година. Вогонь встиг знищити речі домашнього вжитку, пошкодити стіни, підлогу і стелю.

Що саме спричинило займання, наразі не відомо. Всі обставини події з’ясовують правоохоронці.

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