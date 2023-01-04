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На Львівщині штормове попередження

Андрій Котенський

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На Львівщині оголосили штормове попередження. Синоптики прогнозують сильні пориви вітру на четвер, 5 січня, повідомили Львівському порталу у пресслужбі Львівської міської ради.

За даними Львівського регіонального центру з гідрометеорології у Львові очікують пориви вітру 17 –22 м/с.

Львів’ян закликають не ходити під розлогими деревами, рекламними щитами, лініями електропередач і антенами, бо пориви вітру можуть їх пошкодити.

За даними Sinoptik, на четвер, 5 січна Львову прогнозують дощ і до 8 градусів тепла. Водночас на Святвечір, 6 січня, похолодає до 0 – 2 градусів тепла, а також варто очікувати на сніг із дощем.

Снігу на Різдвяні святи очікувати не варто.

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