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На Львівщині 56-річна жінка захворіла на ботулізм

Ольга Денисяка

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До Львівської обласної інфекційної лікарні госпіталізували 56-річну жінку, в якої діагностували ботулізм. Пацієнтка перебуває у важкому стані. Про це йдеться у Facebook Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

56-річна жінка потрапила до реанімації Львівської обласної інфекційної лікарні 2 січня із симптомами ботулізму у важкому стані.

Медики розповідають, що причиною захворювання стали консервовані білі гриби домашнього приготування.

«Ними мешканку Стрийщини ще 23 грудня пригостили її сусіди. Вони також споживали ці гриби, однак з ними все гаразд. А от жінка через два дні почала скаржитися на м’язову слабкість, порушення зору та мовлення. Спершу думала, що це загострення хронічної хвороби та намагалася лікуватися самостійно», – йдеться в повідомленні.

Оскільки стан пацієнтки погіршився, її госпіталізували до Львова в інфекційну лікарню. Консиліум лікарів встановив діагноз ботулізм. Пацієнтці ввели протиботулінічну сироватку, її стан залишається важким.

Зазначимо, ботулізм – це харчове отруєння, яке може призвести до тяжких наслідків. Водночас, ботулізму у більшості випадків можна уникнути, дотримуючись простих харчових правил.

Причиною ботулізму найчастіше стають продукти домашнього консервування – м’яса, риби, рідше овочів. Потенційно небезпечними є усі консервовані продукти, які були погано вимиті, неправильно/недостатньо термічно оброблені, транспортувались або зберігались неналежним чином. Навіть консерви, у яких все гаразд з терміном придатності, виглядом і смаком, можуть бути зараженими: ботулізм не можна визначити за кольором або смаком, мікроорганізм, який спричиняє хворобу, не псує продукти.

Також ботулізм може виникнути внаслідок споживання в’яленої чи копченої риби та будь-яких виробів з м’яса (ковбаси, шинки тощо). Найчастіше причиною ботулізму стають в’ялені або копчені  продукти домашнього приготування, проте реєструються і випадки хвороби після вживання продуктів вироблених у промислових умовах. Це трапляється у випадку не дотримання відповідних вимог під час заготівлі, переробки чи зберігання продукту.

Симптоми ботулізму:

  • порушення близького зору: ви не можете читати текст, але добре бачите предмети,
  • сильно виражена сухість у роті,
  • важко говорити (голос стає тихим, гугнявим або пропадає)
  • підвищена стомлюваність, м’язова слабкість,
  • запаморочення,
  • короткочасні ознаки ураження травної системи (нудота, блювання, послаблення випорожнень), а потім – стадія парезу кишечнику (здуття живота, закреп),
  • ураження м’язів шиї та кінцівок.

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