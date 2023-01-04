Конфісковані в РФ 17 млрд спрямують на відновлення житла українців

Конфісковані у російських банків 17 млрд грн спрямують на відновлення України. Першочерговим пріоритетом є зруйноване житло. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Уже найближчим часом розраховуємо почати відновлення за рахунок коштів, конфіскованих у російських банків — на спецрахунку вже є для цього 17 млрд грн», – заявив Шмигаль.

За його словами, перший пріоритет – це зруйноване житло людей.

Також прем’єр розповів, що в держбюджеті на поточний рік закладено 35,5 млрд грн для Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Це будівництво та ремонт громадських будівель, об’єктів критичної інфраструктури, забезпечення житлом ВПО.

Детально про всі про урядові пріоритети на 2023 рік читайте тут.

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