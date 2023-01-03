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За рік з Львівщини надійшло 23,8 млрд грн податків до Держбюджету

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За 2022 рік платники податків Львівщини сплатили до держбюджету 23,8 млрд грн. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Головного управління ДПС у Львівській області.

Зазначається, що за рік до загального фонду Державного бюджету надійшло 23,8 млрд грн, що на 36% більше ніж минулого року.

«Приріст склав 6,3 млрд гривень. Більш ніж на 50% зросли надходження податку на доходи з фізичних осіб, військового збору. Вдвічі зросли поступлення рентних платежів, у три з половиною рази акцизного податку з вироблених в Україні товарів», – повідомив в.о. начальника ГУ ДПС у Львівській області Андрій Флис.

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