СБУ викрила схему нелегального експорту більше мільйона тонн зерна з України

Служба безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки викрила злочинну схему із розкрадання коштів на експорті українського зерна. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі СБУ.

«До організації оборудки причетні більше 10 високопосадовців. Серед них – заступник начальника одного з департаментів Державної митної служби та керівництво Одеської митниці. Вони налагодили масштабний механізм ухилення від сплати податків за експорт українського зерна. Через це держава недоотримала сотні млн грн», – йдеться в повідомленні

Для реалізації схеми її учасники задіяли більше ніж 370 комерційних структур із ознаками фіктивності. Через них ділки масово скуповували пшеницю у приватних фермерів, сільгосппідприємств та великих агрохолдингів.

Щоб «заплутати» торговельні ланцюги і уникнути сплати обов’язкових платежів до бюджету, комерсанти передавали продукцію з однієї «фірми-прокладки» до іншої. І тільки після цього збували зерно експортерам для продажу за кордон.

За даними слідства, співробітники Бюро економічної безпеки завчасно виявили факти використання ризикових підприємств в експортних процедурах і письмово попередили про це Держмитслужбу.

Однак, чиновники митниці не врахували відповідних зауважень і дозволили продаж понад 1 млн тонн зернової продукції комерсантів за кордон.

Встановлено, що цю пшеницю експортували через потужності зернових терміналів в Одеському, Чорноморському та Південному портах. Під час 30 обшуків в адміністративних приміщеннях центрального апарату Держмитслужби, на території портів та за місцями проживання фігурантів правоохоронці виявили:

чорнові записи;

документи в електронному вигляді;

мобільні телефони із доказами проведення оборудки.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру та обрання міри запобіжного заходу. Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення, визначення точних збитків держбюджету і притягнення винних до відповідальності.

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