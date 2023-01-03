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Росіяни вбили цивільного на Донеччині

Анастасія Диняк

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Російські військові вчергове обстріляли Донеччину. У Кураховому є загиблий та поранений. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Так, 3 січня росіяни обстріляли житловий квартал у місті Курахове з артилерії. За попередніми даними, одна людина загинула і ще двоє отримали поранення.

Один зі снарядів влучив безпосередньо у багатоповерхівку. Також пошкоджено об’єкт водопостачання та вибито шибки у будівлях неподалік місця влучання.

Кириленко вкотре наголосив, що Донеччина залишається небезпечною для цивільних та закликав евакуюватися.

Нагадаємо, увечері 2 січня росіяни завдали два ракетних удари по Дружківці на Донеччині, а також обстріляли Краматорськ. Є постраждалі.

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