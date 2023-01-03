Окупанти обстріляли Краматорськ: є поранений

Ввечері 2 січня росіяни завдали ракетного удару по Краматорську. Внаслідок обстрілу одна людина поранена. Про це йдеться в Телеграмі міськради Краматорська.
«Наслідки нічного ракетного удару по Краматорську – пошкоджено 34 приватних будинки та 8 багатоквартирних.Також поранено людину», – цитує мера міста Олександра Гончаренка міськрада.
Водночас голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що снаряд влучив у подвір’я приватного будинку.
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Ольга Денисяка