Окупанти обстріляли Краматорськ: є поранений

Ввечері 2 січня росіяни завдали ракетного удару по Краматорську. Внаслідок обстрілу одна людина поранена. Про це йдеться в Телеграмі міськради Краматорська.

«Наслідки нічного ракетного удару по Краматорську – пошкоджено 34 приватних будинки та 8 багатоквартирних.Також поранено людину», – цитує мера міста Олександра Гончаренка міськрада.

Водночас голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що снаряд влучив у подвір’я приватного будинку.