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На Підзамчі поїзд збив жінку

Наталя Дуляба

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У ніч на вівторок, 3 січня, у Львові потяг насмерть збив 26-річну жінку. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Фатальний випадок стався орієнтовно о 02:00 год. ночі на станції «Підзамче». Тут потяг сполученням «Київ – Солотвино» наїхав на 26-річну мешканку Хмельницької області.

Від отриманих травм жінка загинула на місці події.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – від п’яти до десяти років тюрми.

Наразі триває слідство, правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Мешканців Львівщини закликають дотримуватись правил поведінки на залізниці:

  • не можна стояти близько до краю платформи при наближенні потяга;
  • переходити колію дозволено лише у спеціально відведених місцях, користуючись пішохідними мостами та тунелями. Якщо їх немає, слід скористатись спеціально обладнаними настилами або переходити лише в тих місцях, де є вказівники. При цьому необхідно пересвідчитись, що до переходу не наближається потяг;
  • заборонено пролазити під вагонами;
  • категорично заборонені будь-які ігри на залізничній колії;
  • категорично заборонено залазити на вагони, локомотиви – це може призвести до ураження електрострумом;
  • заборонено залишати дітей без нагляду на посадкових платформах.

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