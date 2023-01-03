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Львів попрощається із Героєм Андрієм Рибаком

Ольга Денисяка

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4 січня Львів попрощається із Андрієм Рибаком, який загинув, захищаючи Україну від російських окупантів. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Львів’ян та гостей міста закликають долучитись до міської церемонії прощання та утриматися в цей час від проведення розважальних заходів та святкувань.

Чин похорону розпочнеться об 11:00 у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла, об 11:30 відбудеться міська церемонія прощання на площі Ринок. Поховають Героя на Личаківському кладовищі.

Маршрут похоронної процесії: Гарнізонний храм свв. апп. Петра і Павла УГКЦ (вул. Театральна, 11) – пл. Катедральна – пл. Ринок (міська церемонія прощання) – вул. Руська – вул. Підвальна – вул. Володимира Винниченка – пл. Соборна – вул. Пекарська – вул. Шімзерів – вул. Мечникова – Личаківський цвинтар.

Андрій Рибак (27.09.1995-29.12.2022) Львів’янин.

Навчався у Ліцеї №93 Львівської міської ради. Закінчив Національний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «автомобільний транспорт». Водночас проходив військову кафедру при Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Після завершення навчання вирішив присвятити себе військовій справі та за контрактом вступив до академії, обіймав посаду начальника курсу. Захоплювався військовим мистецтвом, брав участь у лицарських турнірах та боях на шаблях.

Старший лейтенант. Із початком повномасштабного вторгнення боровся із російськими окупантами у складі 355-го навчального механізованого полку 184-го навчального центру Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Життєвим кредо Андрія Рибака було: «Головне в будь-час діяти гідно». У Героя залишилися батьки, брат та дружина.

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